W Kijowie wstrzymano ruch transportu elektrycznego z powodu braku zasilania

Rano 2 listopada w stolicy tymczasowo wstrzymano ruch transportu elektrycznego na kilku trasach z powodu braku napięcia w sieci energetycznej. Ograniczenia dotyczyły linii szybkiego tramwaju Borszczagowskiej, a także szeregu alei i ulic Kijowa.

Według informacji przedsiębiorstwa komunalnego „Kijówpastrans” przyczyną tymczasowego wstrzymania ruchu był brak napięcia niezbędnego do funkcjonowania transportu elektrycznego.

„Z powodu braku napięcia w sieci energetycznej tymczasowo wstrzymano ruch transportu elektrycznego na linii szybkiego tramwaju Borszczagowskiej. alei Widradnej, alei Brześciowskiej, ulicach Garmatnej, Vadima Hetmana, Oleny Teligi, Danyla Szczerbakowskiego, Wołodymyrskiej, Swiatoszyńskiej, Stetsenka oraz stacji metra „Szuliwska” – poinformowano w „Kijówpastransie”.

W szczególności wstrzymano ruch na linii szybkiego tramwaju „Borszczagowska”, która zapewnia połączenie komunikacyjne między Borszczagową a centralną częścią stolicy. Jest to jedna z tras miejskiego transportu elektrycznego, z której codziennie korzystają mieszkańcy zachodnich dzielnic Kijowa.

Źródło: Kyivpastrans

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki rosyjskich ataków na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na system energetyczny.

Również w czterech rejonach obwodu kijowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

W sobotę, 31 października, część mieszkańców Kijowa pozostawała bez prądu przez większą część doby.

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