Южный мост в час пик превратился в пешеходный маршрут

В Киеве автомобильное движение по Южному мосту в направлении с правого берега на левый так и не возобновили, несмотря на предыдущие обещания. В вечерний час пик горожане вынуждены пересекать мост пешком или пользоваться электросамокатами. Путь через мост может занимать до полутора часов.

По состоянию на 17:45 автомобильное движение по Южному мосту оставалось ограниченным. По её словам, по мосту могли проехать только легковые автомобили с левого берега на правый. В обратном направлении — с правого берега на левый — движение не возобновили. То есть обещанного открытия переправы для автомобилей в обоих направлениях на тот момент не произошло.

Из-за этого часть киевлян решила не ждать транспорта и пересекать мост пешком. Больше всего людей на переправе было в вечерний час пик, когда жители столицы возвращались домой после работы. Для тех, кто живет на другом берегу Днепра, ограничения превратили обычный путь домой в длительную пешую прогулку. Люди, переходившие мост пешком, рассказали журналистке, что на дорогу уходит от 40 минут до часа. В отдельных случаях путь занимает до полутора часов. Время зависит от темпа движения и ситуации на переправе.

Некоторые киевляне пытаются сократить путь с помощью электросамокатов. По словам корреспондентки, люди даже звонят знакомым с просьбой приехать на самокате с левого берега, чтобы быстрее добраться домой. Тем, кому удается найти такой транспорт, пересечь мост можно примерно за 12 минут. Однако самокатов вблизи переправы немного. Из-за повышенного спроса их быстро расбирают, поэтому воспользоваться этим вариантом могут не все. В результате большинство людей, не имеющих доступа к автомобилю или другому транспорту, вынуждены идти пешком.

Таким образом, несмотря на обещания возобновить движение с правого берега на левый, по состоянию на 17:45 этого не произошло. Из-за ограничений киевляне тратят на переход через Южный мост десятки минут, а в отдельных случаях — до полутора часов. Информации о точном времени возобновления движения в этом направлении в предоставленном сообщении нет. О ситуации сообщила корреспондентка «Эспрессо», которая находилась на месте.

В Киеве постепенно возобновляют движение по Южному мосту. Сейчас им уже могут пользоваться автомобили весом до 10 тонн — по одной полосе с левого на правый берег.

С 30 октября в Киеве постепенно возобновят движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд разрешат только по одной полосе и для транспортных средств весом до 10 тонн.

После атаки баллистическими ракетами в Киеве были повреждены Южный мост и метро.

Российские войска во время последнего удара по столице направили несколько баллистических ракет в сторону Южного моста. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия потребует определенного времени.

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