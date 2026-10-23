Октябрь бьет рекорды: в Киевской области зафиксировали аномальное тепло

22 октября в Барышевке, Фастове и Чернобыле были зафиксированы рекордно высокие минимальные температуры воздуха для этой даты.

В Барышевке температура составила +9,6 °C, в Фастове — +10,7 °C, а в Чернобыле — +9,7 °C. Все три показателя превысили предыдущие рекорды прошлых лет.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Несмотря на первые ночные заморозки и мокрый снег в Карпатах, в некоторых регионах Украины средние температуры в октябре превышают климатическую норму на 5 °C. В ближайшее время синоптики также прогнозируют больше солнечных дней.

Синоптики предупредили Киев и область об опасной погоде.

Напомним, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины. На улучшение погодных условий, по прогнозу синоптика, можно рассчитывать только на следующей неделе.

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