Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду

0:00 / 0:00

У Києві та Київській області спостерігається туман. Його прогнозують до кінця дня 17 жовтня, також це погодне явище вночі та вранці 18 жовтня.

За прогнозом, видимість під час туману становитиме від 200 до 500 метрів. Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях столиці та області. Синоптики встановили І рівень небезпечності – жовтий.

В цілому 17 жовтня в Україні синоптики прогнозували хмарну погоду з дощами. За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці туман очікувався у південних областях, а також на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Черкащині. Температура повітря вдень становитиме 13–18° тепла, у східних областях – до 21°, на заході – 8–13°. У Києві синоптики прогнозували хмарну погоду з невеликим дощем та 14–16° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Нагадаємо, що найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України. На покращення погодних умов, за прогнозом синоптика, можна розраховувати лише наступного тижня.

У частині Тихого океану на схід від міжнародної лінії зміни дат у неділю зафіксували рекордний показник накопиченої енергії циклонів (ACE), що враховує швидкість вітру та тривалість штормів. Попередній рекорд, установлений 2018 року, перевищила зона, де формуються шторми, здатні рухатися в напрямку Гаваїв, Мексики та західного узбережжя США.

Читай нас у