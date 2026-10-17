Synoptycy ostrzegli Kijów i obwód przed niebezpieczną pogodą

W Kijowie i obwodzie kijowskim występuje mgła. Prognozuje się jej utrzymywanie się do końca dnia 17 października, a także w nocy i rano 18 października.

Zgodnie z prognozą widoczność podczas mgły wyniesie od 200 do 500 metrów. Takie warunki pogodowe mogą spowodować utrudnienia w ruchu drogowym na drogach i ulicach stolicy oraz obwodu. Synoptycy ogłosili I poziom zagrożenia – żółty.

Ogólnie rzecz biorąc, na 17 października w Ukrainie synoptycy prognozowali pochmurną pogodę z opadami deszczu. Według danych Ukrajńskiego Centrum Hydrometeorologicznego w nocy i rano mgła miała wystąpić w obwodach południowych, a także w obwodach kirowogradzkim, dniepropetrowskim i czerkaskim. Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie 13–18°C, w obwodach wschodnich – do 21°, a na zachodzie – 8–13°. W Kijowie synoptycy prognozowali pochmurną pogodę z niewielkim deszczem oraz temperaturę 14–16°C.

Informuje o tym Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

Przypominamy, że w najbliższych dniach deszczowa pogoda utrzyma się w większości obwodów Ukrainy. Według prognozy meteorologów na poprawę warunków pogodowych można liczyć dopiero w przyszłym tygodniu.

W części Oceanu Spokojnego na wschód od międzynarodowej linii zmiany daty odnotowano w niedzielę rekordowy wskaźnik skumulowanej energii cyklonów (ACE), uwzględniający prędkość wiatru i czas trwania burz. Poprzedni rekord, ustanowiony w 2018 roku, został pobity w strefie, w której powstają burze zdolne do przemieszczania się w kierunku Hawajów, Meksyku i zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

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