Синоптики предупредили Киев и область об опасных погодных условиях

В Киеве и Киевской области наблюдается туман. Его прогнозируют до конца дня 17 октября, а также в ночь и утром 18 октября.

По прогнозу, видимость во время тумана составит от 200 до 500 метров. Такие погодные условия могут вызвать затруднения в движении транспорта на дорогах и улицах столицы и области. Синоптики установили I уровень опасности – желтый.

В целом 17 октября в Украине синоптики прогнозировали облачную погоду с дождями. По данным Укргидрометцентра, ночью и утром туман ожидался в южных областях, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях. Температура воздуха днём составит 13–18° тепла, в восточных областях — до 21°, на западе — 8–13°. В Киеве синоптики прогнозировали облачную погоду с небольшим дождём и 14–16° тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Напомним, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины. На улучшение погодных условий, по прогнозу синоптиков, можно рассчитывать только на следующей неделе.

В части Тихого океана к востоку от международной линии смены дат в воскресенье зафиксировали рекордный показатель накопленной энергии циклонов (ACE), учитывающий скорость ветра и продолжительность штормов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, превысила зона, где формируются штормы, способные двигаться в направлении Гавайев, Мексики и западного побережья США.

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