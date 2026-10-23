Październik bije rekordy: w obwodzie kijowskim odnotowano nietypowe upały

22 października w Baryszówce, Fastowie i Czarnobylu odnotowano rekordowo wysokie minimalne temperatury powietrza jak na tę datę.

W Baryszówce temperatura wyniosła +9,6°C, w Fastowie — +10,7°C, a w Czarnobylu — +9,7°C. Wszystkie trzy wartości przekroczyły dotychczasowe rekordy z poprzednich lat.

Źródło: Centralna Obserwatorium Geofizyczne im. Borisa Sreznevskiego.

Pomimo pierwszych nocnych przymrozków i mokrego śniegu w Karpatach, w niektórych regionach Ukrainy średnie temperatury w październiku przekraczają normę klimatyczną o 5°C. W najbliższym czasie synoptycy prognozują również więcej słonecznych dni.

Synoptycy ostrzegli Kijów i obwód kijowski przed niebezpieczną pogodą.

Przypominamy, że w najbliższych dniach w większości obwodów Ukrainy utrzyma się deszczowa pogoda. Według prognozy meteorologów na poprawę warunków pogodowych można liczyć dopiero w przyszłym tygodniu.

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