Prowadzący program „Kawaler” Grigorij Reszetnik znalazł się wraz z dziećmi pod ostrzałem w Kijowie
Prezenter telewizyjny Grigorij Reshetnik wraz z synami znalazł się w Kijowie podczas rosyjskiego ataku 23 października.
Rodzina znajdowała się w samochodzie w korku, gdy na niebie rozległy się wybuchy.
Jak powiedział prezenter, po niespokojnej nocy zawiózł dzieci do szkoły, jednak po drodze ponownie ogłoszono alarm powietrzny. Z powodu korka nie mogli szybko opuścić niebezpiecznego odcinka drogi.
Później Reshetnik poinformował, że zarówno on, jak i dzieci mają się dobrze. Podziękował ukraińskim żołnierzom i wezwał Ukraińców do dbania o siebie i swoje dzieci.
Źródło: Instagram Grigorija Reszetnika.
Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.
Wideo: Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.