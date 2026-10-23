Prezenter telewizyjny Grigorij Reshetnik wraz z synami znalazł się w Kijowie podczas rosyjskiego ataku 23 października.

Rodzina znajdowała się w samochodzie w korku, gdy na niebie rozległy się wybuchy.

Jak powiedział prezenter, po niespokojnej nocy zawiózł dzieci do szkoły, jednak po drodze ponownie ogłoszono alarm powietrzny. Z powodu korka nie mogli szybko opuścić niebezpiecznego odcinka drogi.

Później Reshetnik poinformował, że zarówno on, jak i dzieci mają się dobrze. Podziękował ukraińskim żołnierzom i wezwał Ukraińców do dbania o siebie i swoje dzieci.

Źródło: Instagram Grigorija Reszetnika.

Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.

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