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Wiadomości Kijów

Prowadzący program „Kawaler” Grigorij Reszetnik znalazł się wraz z dziećmi pod ostrzałem w Kijowie

UA NEWS 23 października 2026 17:57
Prowadzący program „Kawaler” Grigorij Reszetnik znalazł się wraz z dziećmi pod ostrzałem w Kijowie

Prezenter telewizyjny Grigorij Reshetnik wraz z synami znalazł się w Kijowie podczas rosyjskiego ataku 23 października. 

Rodzina znajdowała się w samochodzie w korku, gdy na niebie rozległy się wybuchy.

 Jak powiedział prezenter, po niespokojnej nocy zawiózł dzieci do szkoły, jednak po drodze ponownie ogłoszono alarm powietrzny. Z powodu korka nie mogli szybko opuścić niebezpiecznego odcinka drogi.

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Później Reshetnik poinformował, że zarówno on, jak i dzieci mają się dobrze. Podziękował ukraińskim żołnierzom i wezwał Ukraińców do dbania o siebie i swoje dzieci.

Źródło: Instagram Grigorija Reszetnika.

Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.

Wideo: Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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