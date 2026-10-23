W obwodzie kijowskim zniesiono awaryjne przerwy w dostawach prądu po ataku Rosji

W obwodzie kijowskim zniesiono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które wprowadzono na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzję podjęto po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

Według informacji przekazanych przez energetyków, obwód kijowski powraca do godzinowych harmonogramów przerw w dostawach energii elektrycznej. Mieszkańcom obwodu zaleca się śledzenie aktualizacji i sprawdzanie najnowszych informacji dotyczących swojej grupy przerw na oficjalnych stronach internetowych przedsiębiorstwa.

Jednocześnie w Kijowie nadal trwają awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Przedstawiciele branży energetycznej wzywają mieszkańców regionu do oszczędnego zużywania energii elektrycznej, aby zmniejszyć obciążenie sieci energetycznej.

Informację tę przekazuje spółka „DTEK”.

Wcześniej w Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej na mocy zarządzenia „Ukrenergo”.

Na Wołyniu, w wyniku ataku Rosji, ponad 100 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.

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