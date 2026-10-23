W obwodzie kijowskim zniesiono awaryjne przerwy w dostawach prądu po ataku Rosji
W obwodzie kijowskim zniesiono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które wprowadzono na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzję podjęto po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.
Według informacji przekazanych przez energetyków, obwód kijowski powraca do godzinowych harmonogramów przerw w dostawach energii elektrycznej. Mieszkańcom obwodu zaleca się śledzenie aktualizacji i sprawdzanie najnowszych informacji dotyczących swojej grupy przerw na oficjalnych stronach internetowych przedsiębiorstwa.
Jednocześnie w Kijowie nadal trwają awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.
Przedstawiciele branży energetycznej wzywają mieszkańców regionu do oszczędnego zużywania energii elektrycznej, aby zmniejszyć obciążenie sieci energetycznej.
Informację tę przekazuje spółka „DTEK”.
Wcześniej w Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej na mocy zarządzenia „Ukrenergo”.
Na Wołyniu, w wyniku ataku Rosji, ponad 100 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.