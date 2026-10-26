Premier Mołdawii Vasile Tofan przebywa z wizytą roboczą w stolicy Ukrainy w poniedziałek, 26 października.

Tofanowi towarzyszą minister infrastruktury i rozwoju regionalnego Włodzimierz Boľa, minister obrony Anatolij Nosatij oraz minister energii Dorin Jungietu.

W Kijowie szef rządu Mołdawii spotka się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Siergiejem Koreckim.

„Premierzy omówią kwestie wzmocnienia stosunków dwustronnych, rozwoju współpracy gospodarczej i handlowej, bezpieczeństwa regionalnego oraz europejskiej drogi obu krajów. Po spotkaniu wygłoszą wspólne oświadczenia dla prasy. Jednocześnie szefowie rządów złożą kwiaty pod Ścianą Pamięci poległych obrońców Ukrainy, oddając hołd pamięci tych, którzy stracili życie na wojnie” — poinformowano w rządzie Mołdawii.

Program wizyty obejmuje również spotkanie Tofana z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz rozmowy z przewodniczącym Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem.

Ponadto Tofan wraz z ukraińskim premierem weźmie udział w Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Kijowie, poświęconym możliwościom inwestycyjnym i rozwojowi współpracy gospodarczej.

Premier Mołdawii spotka się również z przedstawicielami biznesu, z którymi omówi rozwój partnerstwa gospodarczego oraz rozszerzenie stosunków handlowych między obydwoma krajami.

Źródło: NewsMaker.

Przypomnijmy, że Federacja Rosyjska zagroziła Mołdawii adekwatną i surową reakcją na decyzję Kiszyniowa o uznaniu pracownika rosyjskiej ambasady za persona non grata.

Mołdawia rozważa możliwość przeniesienia ukraińskich punktów kontrolnych na swoje terytorium, aby zmniejszyć ryzyko związane z wojną na Ukrainie i rosyjskimi atakami w pobliżu mołdawskiej granicy.