Podczas porannego ataku dronów 24 października w Kijowie uszkodzono prywatny dom mieszkalny, w wyniku czego dwie osoby odniosły obrażenia.

„W dzielnicy Obolon w wyniku wrogiego ataku uszkodzony został prywatny dom mieszkalny. Dwie osoby odniosły obrażenia” – czytamy w komunikacie kijowskiej miejskiej administracji wojskowej.

Przypomnijmy, że w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na stolicę w nocy z 21 na 22 października ucierpiał dzielnica Pecherska w Kijowie. Uszkodzenia odniosły budynki mieszkalne, obiekty administracyjne, infrastruktura medyczna oraz klasztor. W dzielnicy Darnytska odnotowano trafienie na terenie obiektu infrastruktury transportowej.

Centrum handlowo-rozrywkowe Cosmo Multimall w Kijowie, które uległo uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku 19 października, stopniowo przywraca działalność najemców. Obecnie w centrum trwają prace związane z odbudową i zamknięciem uszkodzonych fragmentów elewacji zewnętrznych.

Wiadomo również, że Kijów zrealizował ponad 60% działań przewidzianych w planie odporności miasta. Zakończenie wszystkich zaplanowanych prac przewiduje się do grudnia.