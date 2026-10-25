W Kijowie szósty w ciągu doby alarm powietrzny trwał 40 minut

25 października w stolicy ogłoszono szósty w ciągu doby alarm powietrzny, który trwał 40 minut — od 15:25 do 16:05.

Alarm powietrzny ogłoszono z powodu zagrożenia ze strony wrogiego bezzałogowego statku powietrznego w obwodzie kijowskim. O godz. 16:05 w stolicy ogłoszono odwołanie alarmu.

Źródło: „Glavkom”/

W wyniku rosyjskiego ataku dronów 25 października w obwodzie kijowskim ranna została kobieta. Została hospitalizowana z ranami od odłamków w ręce i brzuchu. Ponadto w rejonie Wyschogrodzkim w wyniku upadku odłamków drona wybuchł pożar, w wyniku którego uszkodzono domy prywatne, budynki gospodarcze oraz pięć samochodów.

W nocy z 24 na 25 października rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 153 dronami bojowymi. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły lub unieszkodliwiły 119 z nich, w tym drony typu Shahed oraz drony innych typów.

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