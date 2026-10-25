+12° Киев +13° Варшава +15° Вашингтон
$ 45.22 € 50.66 zł 11.51
$ 45.22 € 50.66 zł 11.51
+12° Киев +13° Варшава +15° Вашингтон
Новости Киев

В Киеве шестая за сутки воздушная тревога длилась 40 минут

UA NEWS 25 Октября 2026 17:25
В Киеве шестая за сутки воздушная тревога длилась 40 минут

В столице 25 октября была объявлена шестая за сутки воздушная тревога, которая длилась 40 минут — с 15:25 до 16:05. 

Воздушная тревога была введена из-за угрозы вражеского реактивного беспилотника в Киевской области. По состоянию на 16:05 в столице объявили об отмене тревоги.

image

Источник: «Главком»/

В результате российской атаки беспилотников 25 октября в Киевской области пострадала женщина. Ее госпитализировали с осколочными ранениями руки и живота. Также в Вышгородском районе из-за падения обломков дрона произошел пожар, повреждены частные дома, хозяйственные постройки и пять автомобилей.

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 153 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 119 из них, в том числе дроны типа Shahed и беспилотники других типов

Читай нас в
Загружай наше приложение