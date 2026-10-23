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Новости Киев

Ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник вместе с детьми попал под обстрел в Киеве

UA NEWS 23 Октября 2026 17:57
Ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник вместе с детьми попал под обстрел в Киеве

Телеведущий Григорий Решетник вместе с сыновьями оказался в Киеве во время российского нападения 23 октября. 

Семья находилась в автомобиле в пробке, когда в небе раздались взрывы.

 По словам ведущего, после беспокойной ночи он отвез детей в школу, однако по дороге снова объявили воздушную тревогу. Из-за пробки они не могли быстро покинуть опасный участок.

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Впоследствии Решетник сообщил, что с ним и детьми всё в порядке. Он поблагодарил украинских военных и призвал украинцев беречь себя и своих детей.

Источник: Instagram Григория Решетника.

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