Качество воздуха в Киеве 24 октября: где чище всего по показателям

По состоянию на утро 24 октября 2026 года в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения, однако показатели могут различаться в зависимости от района столицы.

По данным SaveEcoBot, по состоянию на 08:00 самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Днепровском и Деснянском районах — по 18 AQI. Самый высокий показатель среди перечисленных районов был зафиксирован в Соломенском районе — 50 AQI.

Показатели на разных картах мониторинга могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки информации. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать не только одно значение, но и общую динамику, а также данные по конкретному району.

Качество воздуха может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице стоит проверить актуальные показатели.

Следить за уровнем загрязнения атмосферы в столице можно с помощью нескольких сервисов.

SaveEcoBot — показывает уровень качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис собирает информацию из сети онлайн-станций мониторинга, часть которых передает данные в режиме реального времени.

Aqicn — отображает индекс качества воздуха на отдельных станциях мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

ЛУН Город AIR — измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Показатели со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.

Чем выше показатель AQI, тем сильнее загрязнено воздух. В то же время для полной оценки ситуации важно учитывать, какие именно загрязняющие вещества измеряет станция и когда обновлялись данные.

Если показатели загрязнения растут, следует ограничить пребывание на открытом воздухе и, по возможности, оставаться в помещении.

Специалисты рекомендуют:

закрыть окна и двери , чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха в дом;

отложить интенсивные физические нагрузки на улице, ведь во время активности человек вдыхает больший объем воздуха;

при наличии использовать очиститель воздуха в соответствии с инструкцией производителя;

проветривать помещение после улучшения качества воздуха на улице.

Особенно внимательными следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Им рекомендуется следить за показателями мониторинга и собственным самочувствием.

По состоянию на утро 23 октября 2026 года в Киеве преобладал умеренный уровень загрязнения воздуха, однако в отдельных районах зафиксированы вредные показатели. Ситуация с качеством воздуха различается в зависимости от района города.

Напомним, Южный мост в Киеве открыли для движения в обоих направлениях.

До этого 22 октября около 11:00 в Киеве остановили движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях.

Ранее РФ атаковала Южный мост в Киеве во время движения метро.

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