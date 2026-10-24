Качество воздуха в Киеве 24 октября: где чище всего по показателям
По состоянию на утро 24 октября 2026 года в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения, однако показатели могут различаться в зависимости от района столицы.
По данным SaveEcoBot, по состоянию на 08:00 самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Днепровском и Деснянском районах — по 18 AQI. Самый высокий показатель среди перечисленных районов был зафиксирован в Соломенском районе — 50 AQI.
Показатели на разных картах мониторинга могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки информации. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать не только одно значение, но и общую динамику, а также данные по конкретному району.
Качество воздуха может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице стоит проверить актуальные показатели.
Следить за уровнем загрязнения атмосферы в столице можно с помощью нескольких сервисов.
- SaveEcoBot — показывает уровень качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис собирает информацию из сети онлайн-станций мониторинга, часть которых передает данные в режиме реального времени.
- Aqicn — отображает индекс качества воздуха на отдельных станциях мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.
- ЛУН Город AIR — измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Показатели со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.
Чем выше показатель AQI, тем сильнее загрязнено воздух. В то же время для полной оценки ситуации важно учитывать, какие именно загрязняющие вещества измеряет станция и когда обновлялись данные.
Если показатели загрязнения растут, следует ограничить пребывание на открытом воздухе и, по возможности, оставаться в помещении.
Специалисты рекомендуют:
- закрыть окна и двери, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха в дом;
- отложить интенсивные физические нагрузки на улице, ведь во время активности человек вдыхает больший объем воздуха;
- при наличии использовать очиститель воздуха в соответствии с инструкцией производителя;
- проветривать помещение после улучшения качества воздуха на улице.
Особенно внимательными следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Им рекомендуется следить за показателями мониторинга и собственным самочувствием.
По состоянию на утро 23 октября 2026 года в Киеве преобладал умеренный уровень загрязнения воздуха, однако в отдельных районах зафиксированы вредные показатели. Ситуация с качеством воздуха различается в зависимости от района города.
Напомним, Южный мост в Киеве открыли для движения в обоих направлениях.
До этого 22 октября около 11:00 в Киеве остановили движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях.
Ранее РФ атаковала Южный мост в Киеве во время движения метро.