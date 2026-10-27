Po nocnym ataku balistycznym na Kijów ruch na Moście Południowym został zablokowany, dlatego dla pojazdów zorganizowano trasy alternatywne. Kierowcom samochodów osobowych i ciężarówek zaproponowano oddzielne trasy objazdowe.

Funkcjonariusze organów ścigania apelują do kierowców o wcześniejsze planowanie podróży i uwzględnianie zmian w organizacji ruchu drogowego.

Służby porządkowe apelują do kierowców, aby uwzględniali tymczasowe ograniczenia i planowali swoje podróże z uwzględnieniem nowych schematów ruchu.

Schemat tras objazdowych wokół Mostu Południowego:

Dla transportu ciężarowego: z trasy Boryspolskiej ruch kierowany jest na ulicę Staroboryspolską, a następnie ulicami Boryspolską i Prywokzalną w kierunku mostu Darnyckiego.

z trasy Boryspolskiej ruch kierowany jest na ulicę Staroboryspolską, a następnie ulicami Boryspolską i Prywokzalną w kierunku mostu Darnyckiego. Dla samochodów osobowych: objazd prowadzi aleją Mykoły Bazhana na nabrzeże Dniepru w kierunku mostu Darnyckiego i mostu Patona.

Funkcjonariusze patrolowi pracują na kluczowych węzłach komunikacyjnych, regulując ruch samochodowy, i wzywają do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Informację tę podano z powołaniem się na policję patrolową w Kijowie.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzony został Most Południowy oraz stacje metra.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.

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