W Kijowie otwarto wszystkie stacje czerwonej linii metra

W Kijowie wszystkie stacje czerwonej linii metra są ponownie otwarte dla pasażerów. Poinformował o tym burmistrz Witalij Kliczko na Telegramie, jak podaje agencja „Ukrinform”.

Jak powiedział, wszystkie stacje metra na czerwonej linii są otwarte dla pasażerów, a pociągi kursują między stacjami „Akademmistechko” a „Lisowa”.

Jak zaznaczył Kliczko, późnym wieczorem 26 października w wyniku rosyjskiego ataku doszło do uszkodzeń między stacjami „Darnica” i „Czernihowska”, a także przy wyjściach ze stacji „Lisowa”.

„Specjaliści metra pracowali całą noc, aby zapewnić ruch na wszystkich stacjach” – zauważył burmistrz.

Jak podkreślił Kliczko, ruch pociągów metra między stacjami „Osokorki” i „Czerwony Chutir” został wstrzymany z powodu trafienia w infrastrukturę metra na Moście Południowym.

„Miasto zwiększyło liczbę autobusów, aby wzmocnić trasy transportu naziemnego kursującego między lewym a prawym brzegiem” – zaznaczył burmistrz Kijowa.

Wcześniej w Kijowie wzmocniono funkcjonowanie transportu naziemnego w związku ze zmianami w ruchu metra.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzono Most Południowy i metro.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.

W Kijowie ostrzał rakietami balistycznymi uszkodził dwie placówki medyczne, jest jedna ofiara śmiertelna.

Kijów jest atakowany rakietami balistycznymi, na lewym brzegu rozległo się pięć wybuchów.

Wideo: w Kijowie uderzenie rakietą balistyczną uszkodziło stację metra „Lisowa”.

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