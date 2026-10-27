W Kijowie otwarto wszystkie stacje czerwonej linii metra
W Kijowie wszystkie stacje czerwonej linii metra są ponownie otwarte dla pasażerów. Poinformował o tym burmistrz Witalij Kliczko na Telegramie, jak podaje agencja „Ukrinform”.
Jak powiedział, wszystkie stacje metra na czerwonej linii są otwarte dla pasażerów, a pociągi kursują między stacjami „Akademmistechko” a „Lisowa”.
Jak zaznaczył Kliczko, późnym wieczorem 26 października w wyniku rosyjskiego ataku doszło do uszkodzeń między stacjami „Darnica” i „Czernihowska”, a także przy wyjściach ze stacji „Lisowa”.
„Specjaliści metra pracowali całą noc, aby zapewnić ruch na wszystkich stacjach” – zauważył burmistrz.
Jak podkreślił Kliczko, ruch pociągów metra między stacjami „Osokorki” i „Czerwony Chutir” został wstrzymany z powodu trafienia w infrastrukturę metra na Moście Południowym.
„Miasto zwiększyło liczbę autobusów, aby wzmocnić trasy transportu naziemnego kursującego między lewym a prawym brzegiem” – zaznaczył burmistrz Kijowa.
Wcześniej w Kijowie wzmocniono funkcjonowanie transportu naziemnego w związku ze zmianami w ruchu metra.
W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzono Most Południowy i metro.
Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.
W Kijowie ostrzał rakietami balistycznymi uszkodził dwie placówki medyczne, jest jedna ofiara śmiertelna.
Kijów jest atakowany rakietami balistycznymi, na lewym brzegu rozległo się pięć wybuchów.
Wideo: w Kijowie uderzenie rakietą balistyczną uszkodziło stację metra „Lisowa”.