В Киеве открылись все станции красной линии метро

В Киеве все станции красной линии метрополитена вновь открыты для пассажиров. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram, передает «Укринформ».

По его словам, все станции метро на красной линии открыты для пассажиров, а поезда курсируют между станциями «Академгородок» и «Лесная».

Как отметил Кличко, поздно вечером 26 октября в результате российской атаки были повреждения между станциями «Дарница» и «Черниговская», а также на выходах со станции «Лесная».

«Специалисты метрополитена работали всю ночь, чтобы обеспечить движение по всем станциям», — отметил мэр.

Как подчеркнул Кличко, движение поездов метро между станциями «Осокорки» и «Красный Хутор» приостановлено из-за попадания в инфраструктуру метро на Южном мосту.

«Город увеличил количество автобусов, чтобы усилить маршруты наземного транспорта, курсирующего между левым и правым берегами», — отметил мэр Киева.

Ранее в Киеве усилили работу наземного транспорта из-за изменений в движении метро.

В результате атаки баллистическими ракетами в Киеве были повреждены Южный мост и метро.

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, среди них — сотрудники скорой помощи.

В Киеве обстрел баллистическими ракетами повредил два медицинских учреждения, есть погибший.

Киев атакуют баллистическими ракетами, на левом берегу прогремело пять взрывов.

Видео: в Киеве в результате удара баллистической ракетой повреждена станция метро «Лесная».

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