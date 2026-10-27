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У Києві всі станції червоної лінії метрополітену знову відкриті для пасажирів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram, передає «Укрінформ».

За його словами, усі станції метро на червоній лінії відкриті для пасажирів, а поїзди курсують між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

Як зазначив Кличко, пізно ввечері 26 жовтня внаслідок російської атаки були пошкодження між станціями «Дарниця» та «Чернігівська», а також на виходах зі станції «Лісова».

«Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усіма станціями», — зауважив міський голова.

Як підкреслив Кличко, рух поїздів метро між станціями «Осокорки» та «Червоний Хутір» призупинено через влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту.

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«Місто збільшило кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту, який курсує між лівим і правим берегами», — зазначив міський голова Києва.

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