Відео: У Києві відкрили всі станції червоної гілки метро
У Києві всі станції червоної лінії метрополітену знову відкриті для пасажирів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram, передає «Укрінформ».
За його словами, усі станції метро на червоній лінії відкриті для пасажирів, а поїзди курсують між станціями «Академмістечко» та «Лісова».
Як зазначив Кличко, пізно ввечері 26 жовтня внаслідок російської атаки були пошкодження між станціями «Дарниця» та «Чернігівська», а також на виходах зі станції «Лісова».
«Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усіма станціями», — зауважив міський голова.
Як підкреслив Кличко, рух поїздів метро між станціями «Осокорки» та «Червоний Хутір» призупинено через влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту.
«Місто збільшило кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту, який курсує між лівим і правим берегами», — зазначив міський голова Києва.
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