У КМДА розповіли, як іде ремонт Південного моста після ракетної атаки

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Фахівці комунальних підприємств та профільні науковці проводять обстеження пошкоджених конструкцій Південного мосту в Києві, який зазнав руйнувань унаслідок ворожої атаки 27 жовтня.

Унаслідок обстрілу пошкоджено залізобетонну прогонову будову, автомобільні проїзди, інженерні комунікації та конструкції метрополітену. Працівники КП «Київський метрополітен» уже відновили кабельні мережі й запустили рух поїздів на ділянці від станції «Осокорки» до станції «Червоний Хутір», продовжуючи роботи з налаштування систем контролю руху. Фахівці КП «Київавтошляхміст» виконують першочергові роботи на ділянках без критичних пошкоджень.

Остаточні технічні рішення щодо відновлення шляхопроводу та наземної ділянки «зеленої» лінії метро ухвалять після отримання акта обстеження, очікуваного на початку наступного тижня. Наразі інститути здійснюють динамічні випробування та геодезичний контроль деформацій споруди.

Джерело: Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Уранці 27 жовтня після російського балістичного обстрілу в Києві суттєво ускладнився рух транспорту. Затори утворилися на лівому та правому берегах столиці, Південний міст був перекритий після удару ракети, а метро курсує не на всіх ділянках.

Після нічної балістичної атаки на Київ рух Південним мостом перекрили, тому для транспорту організували альтернативні маршрути. Водіям легкових автомобілів і вантажівок запропонували окремі схеми об’їзду.

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