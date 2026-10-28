В КГГА рассказали, как проходит ремонт Южного моста после ракетного обстрела

Специалисты коммунальных предприятий и ученые-эксперты проводят обследование поврежденных конструкций Южного моста в Киеве, который был разрушен в результате вражеской атаки 27 октября.

В результате обстрела были повреждены железобетонная прогоновая конструкция, автомобильные проезды, инженерные коммуникации и конструкции метрополитена. Сотрудники КП «Киевский метрополитен» уже восстановили кабельные сети и запустили движение поездов на участке от станции «Осокорки» до станции «Червоный Хутор», продолжая работы по настройке систем управления движением. Специалисты КП «Киевавтошляхмист» выполняют первоочередные работы на участках без критических повреждений.

Окончательные технические решения по восстановлению путепровода и наземного участка «зеленой» линии метро будут приняты после получения акта обследования, который ожидается в начале следующей недели. В настоящее время институты проводят динамические испытания и геодезический контроль деформаций сооружения.

Источник: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Утром 27 октября после российского баллистического обстрела в Киеве существенно затруднилось движение транспорта. Пробки образовались на левом и правом берегах столицы, Южный мост был перекрыт после ракетного удара, а метро курсирует не на всех участках.

После ночной баллистической атаки на Киев движение по Южному мосту перекрыли, поэтому для транспорта организовали альтернативные маршруты. Водителям легковых автомобилей и грузовиков предложили отдельные схемы объезда.

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