W Zarządzie Międzymiastowym Kijowa poinformowano, jak przebiega remont Mostu Południowego po ataku rakietowym

Specjaliści z przedsiębiorstw komunalnych oraz naukowcy z odpowiednich dziedzin przeprowadzają badania uszkodzonych konstrukcji Mostu Południowego w Kijowie, który uległ zniszczeniu w wyniku ataku wroga 27 października.

W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległa żelbetowa konstrukcja nośna, przejazdy samochodowe, sieci inżynieryjne oraz konstrukcje metra. Pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego „Kijowskie Metro” przywrócili już sieci kablowe i uruchomili ruch pociągów na odcinku od stacji „Osokorki” do stacji „Czerwony Chutir”, kontynuując prace nad konfiguracją systemów kontroli ruchu. Specjaliści z przedsiębiorstwa komunalnego „Kijawtoszlachmist” wykonują prace priorytetowe na odcinkach bez poważnych uszkodzeń.

Ostateczne rozwiązania techniczne dotyczące odbudowy wiaduktu i naziemnego odcinka „zielonej” linii metra zostaną przyjęte po otrzymaniu protokołu z oględzin, spodziewanego na początku przyszłego tygodnia. Obecnie instytuty przeprowadzają badania dynamiczne oraz kontrolę geodezyjną odkształceń konstrukcji.

Źródło: Departament Infrastruktury Transportowej KMDA.

Rankiem 27 października, po rosyjskim ostrale rakietowym w Kijowie, ruch drogowy uległ znacznemu utrudnieniu. Na lewym i prawym brzegu stolicy powstały korki, Most Południowy został zamknięty po uderzeniu rakiety, a metro nie kursuje na wszystkich odcinkach.

Po nocnym ataku rakietowym na Kijów ruch przez Most Południowy został zamknięty, dlatego dla transportu zorganizowano trasy alternatywne. Kierowcom samochodów osobowych i ciężarówek zaproponowano oddzielne trasy objazdowe.

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