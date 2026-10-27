W Kijowie wzmocniono funkcjonowanie transportu naziemnego w związku ze zmianami w ruchu metra

W Kijowie, według stanu na 27 października, zwiększa się częstotliwość kursów naziemnego transportu publicznego w związku ze zmianami w funkcjonowaniu metra po rosyjskim ataku. Ma to pomóc pasażerom w dotarciu do miejsc docelowych w warunkach ograniczeń komunikacyjnych.

W związku ze zwiększonym obciążeniem „czerwonej” linii metra na tymczasowej trasie autobusowej nr 1-M będzie kursowało 15 pojazdów. Ponadto, w związku z zamknięciem Mostu Południowego, zmienia się przebieg tras autobusów nr 22 i 91. Aby zapewnić przewóz pasażerów, ruch na tych trasach zostanie zorganizowany przez Most Darnycki.

Na trasie nr 22 liczba autobusów zostanie zwiększona o cztery pojazdy – łącznie będzie kursować 14 autobusów. Jednocześnie pięć autobusów będzie kursować na krótkim odcinku ul. Trostianeckiej – stacja metra „Lybidska”.

Na trasie nr 91 również dodane zostaną cztery autobusy – łącznie będzie kursować siedem pojazdów.

„Prosimy pasażerów o wyrozumiałość w tej sytuacji, planowanie tras z wyprzedzeniem oraz śledzenie bieżących zmian w funkcjonowaniu transportu publicznego na oficjalnych stronach informacyjnych” – podkreśliła KMD.

Linia „czerwona”: pociągi kursują między stacjami „Akademmistečko” a „Lisowa”. Wszystkie stacje, w tym „Czernihowska” i „Lisowa”, są otwarte dla pasażerów.

Linia „zielona”: pociągi kursują między stacjami „Syrets” a „Wydubycze”. Jednocześnie ruch pociągów między stacjami „Osokorki” a „Czerwony Chutir” został tymczasowo wstrzymany.

W przypadku ogłoszenia alarmu powietrznego wszystkie stacje metra pełnią funkcję schronów.

Źródło: KMDA

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