В Киеве усилили работу наземного транспорта в связи с изменениями в движении метро

В Киеве по состоянию на 27 октября увеличивают интенсивность работы наземного общественного транспорта в связи с изменениями в работе метрополитена после российской атаки. Это должно помочь пассажирам добраться до мест назначения в условиях транспортных ограничений.

В связи с увеличением нагрузки на «красную» линию метрополитена на временном автобусном маршруте № 1-М будут работать 15 единиц подвижного состава. Также из-за перекрытия Южного моста изменяется движение автобусов №№ 22, 91. Для обеспечения перевозки пассажиров движение этих маршрутов организуют через Дарницкий мост.

На маршруте № 22 количество автобусов увеличат на четыре единицы — всего будут работать 14 автобусов. При этом пять автобусов будут курсировать на коротком участке ул. Тростянецкая — ст. м. «Лыбедская».

На маршруте № 91 также добавят четыре автобуса — всего будет работать семь единиц подвижного состава.

«Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации, заранее планировать свои маршруты и следить за оперативными изменениями в работе общественного транспорта на официальных информационных ресурсах», – подчеркнула КГГА.

«Красная» линия: движение поездов осуществляется между станциями «Академгородок» – «Лесная». Все станции, в частности «Черниговская» и «Лесная», открыты для пассажиров.

«Зеленая» линия: движение поездов – между станциями «Сырец» – «Выдубичи». В то же время движение поездов между станциями «Осокорки» – «Красный хутор» временно приостановлено.

В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции работают в качестве укрытий.

Источник: КГГА

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