由于地铁运行调整，基辅加强了地面交通的运营

截至10月27日，由于俄罗斯袭击后地铁运营发生变化，基辅正在增加地面公共交通的运力。此举旨在帮助乘客在交通受限的情况下抵达目的地。

鉴于地铁“红线”客流增加，临时公交线路1-M将投入15辆公交车运营。 此外，由于南桥封闭，22路和91路公交车的运行路线将有所调整。为确保乘客出行，这些线路将改道经达尔尼茨基桥运行。

22路公交车的运营数量将增加4辆，共计14辆公交车投入运营。同时，将有5辆公交车在特罗斯塔涅茨卡街至“利比德斯卡”地铁站之间的短途路段运行。

91路公交线路也将增加4辆公交车，总计将有7辆公交车投入运营。

“请乘客们对此情况予以理解，提前规划出行路线，并通过官方信息渠道关注公共交通运营的实时变化，”基辅市国家行政管理局强调道。

“红色”线：列车运行区间为“阿卡德米斯特切科”站至“利索瓦”站。所有车站，特别是“切尔尼戈夫斯卡”站和“利索瓦”站，均对乘客开放。

“绿色”线：列车在“西雷茨”站至“维杜比奇”站之间运行。同时，“奥索科尔基”站至“切尔沃尼·胡蒂尔”站之间的列车运行暂时暂停。

若发布空袭警报，所有地铁站将作为避难所使用。

来源：基辅市国家行政管理局

基辅遭弹道导弹袭击后，南桥和地铁系统均受损。

需要指出的是，在基辅，因俄罗斯联邦的袭击，共有7人受伤，其中包括急救人员。

基辅市两家医疗机构遭弹道导弹袭击受损，造成一人死亡。

基辅正遭受弹道导弹袭击，左岸传出五声爆炸声。

视频：基辅利索瓦地铁站遭弹道导弹袭击受损。

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