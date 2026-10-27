Kijów przeznaczy 1 mld hrywien na budowę przepraw wodnych przez Dniepr

Kijów planuje przeznaczyć 1 mld hrywien na budowę kombinowanych przepraw wodnych przez Dniepr oraz na budowę dróg dojazdowych do nich.

Informację tę przekazał burmistrz Witalij Kliczko po posiedzeniu Rady Obrony stolicy, podczas którego omówiono kwestię bezpieczeństwa konstrukcji mostowych w kontekście nasilających się rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną.

Według Kliczki inicjatywa wyszła od państwa, a rząd przyjął odpowiednią uchwałę. Lokalizacje przepraw określi dowództwo wojskowe w porozumieniu z odpowiednimi organami, w szczególności z Kijowską Miejską Administracją Wojskową.

Ponadto specjaliści z tej dziedziny opracowują dodatkowe rozwiązania techniczne mające na celu ochronę konstrukcji mostów nad Dnieprem.

Źródło: Witalij Kliczko, Telegram

Podczas ostatniego ataku na stolicę rosyjskie wojska wystrzeliły kilka rakiet balistycznych w kierunku Mostu Południowego. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat zaznaczył, że mosty mają znaczny zapas wytrzymałości, dlatego całkowite zniszczenie takich konstrukcji nie jest łatwe. Jednocześnie naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej będzie wymagała pewnego czasu.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzono Most Południowy oraz metro.

Od przyszłego tygodnia w Kijowie planuje się rozpoczęcie budowy rezerwowych przepraw pontonowych przez Dniepr. Mają one służyć w przypadku uszkodzenia głównych mostów, aby utrzymać połączenie między lewym a prawym brzegiem.

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