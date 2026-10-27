W Kijowie częściowo przywrócono ruch pociągów na zielonej linii metra

27 października w stołecznym metrze wznowiono ruch pociągów na Zielonej linii na odcinku między stacjami „Osokorki” a „Czerwony Chutir”. Ruch metra został również przywrócony na odcinku od stacji „Syrets” do stacji „Wydubycze”.

Jednocześnie ruch pociągów metra przez Most Południowy został tymczasowo wstrzymany. Nie podano na razie terminu pełnego przywrócenia ruchu na całej linii.

Źródło: Przedsiębiorstwo komunalne „Kijowskie Metro”.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w nocy z 26 na 27 października w Kijowie uszkodzony został Most Południowy. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat zaznaczył, że mosty mają znaczny zapas wytrzymałości, dlatego całkowite zniszczenie takich konstrukcji nie jest łatwe. Jednocześnie naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej będzie wymagała pewnego czasu.

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