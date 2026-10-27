В Киеве частично возобновили движение поездов на «зеленой» линии метро

27 октября в столичном метрополитене возобновилось движение поездов на Зеленой линии на участке между станциями «Осокорки» и «Червоный хутор». Также движение метро обеспечено на участке от станции «Сырец» до станции «Выдубичи».

В то же время движение поездов метрополитена через Южный мост временно приостановлено. О сроках полного возобновления сквозного движения по линии пока не сообщается.

Источник: КП «Киевский метрополитен».

После атаки баллистическими ракетами в ночь на 27 октября в Киеве был поврежден Южный мост. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия потребует определенного времени.

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