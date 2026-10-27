Киев выделит 1 млрд грн на строительство водных переправ через Днепр

Киев планирует выделить 1 млрд грн на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и обустройство подъездных путей к ним.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко после заседания Совета обороны столицы, на котором обсуждалась безопасность мостовых сооружений на фоне усиления российских атак на критическую инфраструктуру.

По словам Кличко, инициативу выдвинуло государство, а правительство приняло соответствующее постановление. Места расположения переправ будет определять военное командование по согласованию с соответствующими органами, в частности с Киевской городской военной администрацией.

Также профильные специалисты разрабатывают дополнительные технические решения для сохранения конструкций мостов через Днепр.

Источник: Виталий Кличко, Telegram

Российские войска во время последней атаки на столицу направили несколько баллистических ракет в сторону Южного моста. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия займет определенное время.

В результате атаки баллистическими ракетами в Киеве повреждены Южный мост и метро.

В Киеве со следующей недели планируют начать строительство резервных понтонных переправ через Днепр. Их планируется использовать в случае повреждения основных мостов, чтобы сохранить сообщение между левым и правым берегами.

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