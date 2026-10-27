В Киеве директору предприятия предъявили подозрение в сжигании шин без разрешений

В Киеве правоохранители разоблачили предприятие, которое утилизировало отработанные автомобильные шины путем сжигания без необходимых разрешений. По заключению экспертов, ущерб, нанесенный территориальной общине столицы, составляет 3,9 млн грн. Директору предприятия сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, предприятие сжигало отработанные автомобильные шины в промышленных печах, не имея соответствующих разрешительных документов на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Кроме того, отработанные шины и остатки после их сжигания хранились непосредственно на земельном участке без соблюдения надлежащих условий.

Такая деятельность приводила к загрязнению почвы вредными веществами и утрате её естественных свойств. В то же время сжигание шин без надлежащих разрешений создавало угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

В рамках уголовного производства полицейские совместно со специалистами Государственной экологической инспекции Столичного округа провели осмотр территории предприятия.

После этого была назначена инженерно-экологическая экспертиза, по результатам которой был установлен размер причиненного ущерба.

По заключению экспертов, ущерб территориальной общине Киева составляет 3,9 млн грн.

Следователи сообщили директору предприятия о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Часть 2 статьи 239 УК Украины — загрязнение или порча земель.

Часть 2 статьи 364-1 УК Украины — злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права.

В ходе досудебного расследования должны быть установлены все обстоятельства правонарушения и дана правовая оценка действиям причастных лиц.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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