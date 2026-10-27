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У Києві правоохоронці викрили підприємство, яке утилізувало відпрацьовані автомобільні шини шляхом спалювання без необхідних дозволів. За висновками експертів, завдані територіальній громаді столиці збитки становлять 3,9 млн грн. Директору підприємства повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

За даними правоохоронців, підприємство спалювало відпрацьовані автомобільні шини у промислових печах, не маючи відповідних дозвільних документів на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Крім того, відпрацьовані шини та залишки після їх спалювання зберігали безпосередньо на земельній ділянці без дотримання належних умов.

Така діяльність призводила до забруднення ґрунту шкідливими речовинами та втрати його природних властивостей. Водночас спалювання шин без належних дозволів створювало загрозу для довкілля та здоров’я людей.

У межах кримінального провадження поліцейські спільно зі спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу провели огляд території підприємства.

Після цього призначили інженерно-екологічну експертизу, за результатами якої встановили розмір завданої шкоди.

За висновками експертів, збитки територіальній громаді Києва становлять 3,9 млн грн.

Слідчі повідомили директору підприємства про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Частина 2 статті 239 ККУ — забруднення або псування земель.

Частина 2 статті 364-1 ККУ — зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права.

Досудове розслідування має встановити всі обставини правопорушення та надати правову оцінку діям причетних осіб.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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