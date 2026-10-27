W Kijowie organy ścigania wykryły przedsiębiorstwo, które utylizowało zużyte opony samochodowe poprzez spalanie bez niezbędnych zezwoleń. Zgodnie z ustaleniami ekspertów straty poniesione przez gminę stołeczną wynoszą 3,9 mln hrywien. Dyrektorowi przedsiębiorstwa postawiono zarzuty na podstawie dwóch artykułów Kodeksu karnego Ukrainy.

Według danych organów ścigania przedsiębiorstwo spalało zużyte opony samochodowe w piecach przemysłowych, nie posiadając odpowiednich dokumentów zezwalających na emisję substancji zanieczyszczających do atmosfery.

Ponadto zużyte opony i pozostałości po ich spaleniu były przechowywane bezpośrednio na terenie działki bez zachowania odpowiednich warunków.

Taka działalność prowadziła do zanieczyszczenia gleby substancjami szkodliwymi oraz utraty jej naturalnych właściwości. Jednocześnie spalanie opon bez odpowiednich zezwoleń stanowiło zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

W ramach postępowania karnego policjanci wspólnie ze specjalistami Państwowej Inspekcji Ekologicznej Okręgu Stołecznego przeprowadzili oględziny terenu przedsiębiorstwa.

Następnie zlecono ekspertyzę inżynieryjno-ekologiczną, na podstawie której ustalono wielkość wyrządzonej szkody.

Zgodnie z wnioskami ekspertów straty poniesione przez gminę terytorialną Kijowa wynoszą 3,9 mln hrywien.

Śledczy poinformowali dyrektora przedsiębiorstwa o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie dwóch artykułów Kodeksu karnego Ukrainy:

część 2 artykułu 239 KKU — zanieczyszczenie lub zniszczenie gruntów.

Część 2 artykułu 364-1 Kodeksu karnego Ukrainy — nadużycie uprawnień przez osobę pełniącą funkcję w podmiocie prawa prywatnego.

W ramach postępowania przygotowawczego mają zostać ustalone wszystkie okoliczności przestępstwa oraz dokonana ocena prawna działań osób zaangażowanych w sprawę.

Informuje o tym Narodowa Policja Ukrainy.

Wcześniej w Odessie wojskowa kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymał mężczyznę podejrzanego o instalowanie nadajników GPS na cysternach z paliwem w celu planowania rosyjskich ataków. Według danych śledztwa urządzenia te mogły być wykorzystywane do śledzenia przemieszczania się transportu.

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