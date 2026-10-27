基辅一名企业负责人因未经许可焚烧轮胎被宣布为嫌疑人

在基辅，执法部门查获了一家未经必要许可，通过焚烧方式处理废旧汽车轮胎的企业。 据专家评估，该行为给首都当地社区造成的损失达390万格里夫纳。该企业负责人已被以《乌克兰刑法典》中的两项罪名告知涉嫌犯罪。

据执法部门称，该企业在未取得向大气排放污染物的相关许可文件的情况下，利用工业炉焚烧废旧汽车轮胎。

此外，废旧轮胎及其焚烧后的残渣被直接存放在该地块上，未遵守应有的储存条件。

此类活动导致土壤受到有害物质污染，并丧失了其天然特性。与此同时，未经许可焚烧轮胎对环境和人体健康构成了威胁。

在刑事诉讼过程中，警方与首都地区国家环境监察局的专家共同对该企业场地进行了勘查。

随后，当局委托进行了工程生态鉴定，并根据鉴定结果确定了造成的损害金额。

根据专家结论，基辅市辖区社区遭受的损失为390万格里夫纳。

调查人员已向该企业负责人通报了其涉嫌违反《乌克兰刑法典》两项条款的情况：

《乌克兰刑法典》第239条第2款—— 污染或破坏土地。

《乌克兰刑法典》第364-1条第2款——私法法人公职人员滥用职权。

庭前调查将查明该违法行为的所有情况，并对涉案人员的行径作出法律定性。

乌克兰国家警察局通报了这一消息。

此前，在敖德萨，乌克兰安全局（SBU）军事反情报部门拘留了一名男子，他涉嫌在装有燃油的油罐车上安装GPS追踪器，以协助策划俄罗斯的袭击。据调查显示，这些设备可能被用于追踪运输车辆的行踪。

关注我们在