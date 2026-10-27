Київ спрямує 1 млрд грн на будівництво водних переправ через Дніпро

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Київ планує виділити 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та облаштування під’їзних шляхів до них.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко після засідання Ради оборони столиці, де обговорили безпеку мостових споруд на тлі посилення російських атак на критичну інфраструктуру.

За словами Кличка, ініціативу запропонувала держава, а уряд ухвалив відповідну постанову. Місця розташування переправ визначатиме військове командування за погодженням із відповідними органами, зокрема Київською міською військовою адміністрацією.

Також профільні фахівці розробляють додаткові технічні рішення для збереження конструкцій мостів через Дніпро.

Джерело: Віталій Кличко, Telegram

Російські війська під час останньої атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

У Києві з наступного тижня планують розпочати будівництво резервних понтонних переправ через Дніпро. Їх мають використовувати у разі пошкодження основних мостів, щоб зберегти сполучення між лівим і правим берегами.

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