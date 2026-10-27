Taksówki nie będą już podnosić cen podczas alarmów powietrznych — Korecki

Ministerstwa infrastruktury i gospodarki podpisały porozumienie z serwisami Bolt, Uklon, Uber i OPTI, które przewiduje ograniczenie kosztów przejazdów w Kijowie w przypadku alarmów powietrznych, wstrzymania ruchu transportu publicznego oraz innych kryzysów logistycznych.

Zgodnie z porozumieniem maksymalny wzrost ceny wyniesie 75% podstawowej stawki. Na przykład, jeśli standardowy koszt przejazdu wynosi 200 hrywien, w okresie obowiązywania ograniczeń nie przekroczy on 350 hrywien.

Ograniczenia będą obowiązywać co najmniej dwie godziny po odwołaniu alarmu czerwonego lub do momentu przywrócenia normalnego funkcjonowania transportu publicznego i ruchu na mostach.

Rząd oczekuje, że do porozumienia dołączą również inni operatorzy rynkowi, a nad przestrzeganiem postanowień memorandum będą czuwać odpowiednie organy.

Źródło: Serhij Korecki, oficjalny kanał na Telegramie

Wieczorem 8 października w Kijowie gwałtownie wzrosły ceny taksówek. Przyczyną były zakłócenia w funkcjonowaniu transportu publicznego: z powodu spadku napięcia w sieci tymczasowo wstrzymano kursowanie metra, a tramwaje i trolejbusy jeździły z opóźnieniami. W tej sytuacji wzrosło zapotrzebowanie na taksówki, a koszt niektórych przejazdów przekroczył 1300 hrywien.

Rano 2 października w Kijowie gwałtownie wzrosły ceny przejazdów taksówkami z powodu ograniczeń ruchu na Moście Południowym, Moście Patona i Moście Metra po nocnym ataku wroga. W godzinach szczytu przejazd z lewego brzegu stolicy na prawy kosztuje 700–1100 hrywien.

Podczas długotrwałych alarmów powietrznych w Kijowie popyt na usługi taksówkowe wyraźnie rośnie. Według danych serwisu internetowego Bolt średnia liczba zamówień w mieście może być o 30–50% wyższa niż zwykle.

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