Такси больше не будут повышать цены во время воздушных тревог — Корецкий

Министерства инфраструктуры и экономики подписали меморандум с сервисами Bolt, Uklon, Uber и OPTI, который предусматривает ограничение стоимости поездок в Киеве во время воздушных тревог, остановок общественного транспорта и других логистических кризисов.

Согласно договоренности, максимальное повышение цены составит 75% от базового тарифа. Например, если обычная стоимость поездки составляет 200 грн, во время действия ограничений она не будет превышать 350 грн.

Ограничения будут действовать не менее двух часов после отбоя тревоги красного уровня или до возобновления нормальной работы общественного транспорта и движения по мостам.

Правительство ожидает, что к соглашению присоединятся и другие операторы рынка, а выполнение меморандума будут контролировать соответствующие органы.

Источник: Сергей Корецкий, официальный Telegram-канал

Вечером 8 октября в Киеве резко выросли цены на такси. Причиной стали перебои в работе общественного транспорта: из-за снижения напряжения в сети временно останавливалось метро, а трамваи и троллейбусы двигались с задержками. На этом фоне спрос на такси вырос, а стоимость отдельных поездок превысила 1300 гривен.

Утром 2 октября в Киеве резко выросла стоимость поездок на такси из-за ограничений движения по Южному мосту, мосту Патона и мосту «Метро» после ночной вражеской атаки. В часы пик поездка с левого берега столицы на правый стоит 700–1100 грн.

Во время длительных воздушных тревог в Киеве спрос на услуги такси заметно растет. По данным онлайн-сервиса Bolt, в среднем количество заказов по городу может быть на 30–50% выше, чем обычно.

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