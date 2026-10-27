空袭警报期间，出租车将不再涨价——科雷茨基

基础设施部和经济部与Bolt、Uklon、Uber及OPTI等网约车平台签署了一份备忘录，该备忘录规定在基辅发生空袭警报、公共交通停运及其他物流危机期间，将对网约车费用进行限制。

根据协议，价格涨幅上限为基准费率的75%。例如，如果常规车费为200格里夫纳，在限制措施生效期间，车费不会超过350格里夫纳。

该限制将在红色级别警报解除后至少持续两小时，或直至公共交通及桥梁通行恢复正常为止。

政府预计其他市场运营商也将加入该协议，相关机构将监督备忘录的执行情况。

来源：谢尔盖·科雷茨基，官方Telegram频道

10月8日晚，基辅的出租车价格骤然上涨。原因在于公共交通运行中断：由于电网电压下降，地铁暂时停运，有轨电车和无轨电车运行出现延误。 在此背景下，出租车需求激增，部分车次的费用超过了1300格里夫纳。

10月2日上午，由于前夜遭遇敌方袭击，南桥、帕顿桥和地铁桥的通行受到限制，基辅的出租车费用急剧上涨。 在高峰时段，从首都左岸到右岸的车费为700至1100格里夫纳。

在基辅持续的防空警报期间，出租车服务的需求明显增加。据在线服务平台Bolt的数据，全市的订单量平均可能比平时高出30%至50%。

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