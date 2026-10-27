В Киеве изменили схему движения метро на «зеленой» ветке

В Киеве временно ограничили движение поездов на «зеленой» линии метро. В настоящее время поезда курсируют между станциями «Сырец» и «Выдубичи», а движение на участке между «Славутичем» и «Красным хутором» приостановлено. Красная и синяя линии продолжают работать, но во время воздушной тревоги движение по наземному участку красной ветки будет приостанавливаться.

Киевский метрополитен сообщил об изменениях в работе трех линий. Наибольшие ограничения касаются зеленой ветки, где поезда временно не курсируют на всей протяженности маршрута. Сейчас движение на зеленой линии организовано между станциями «Сырец» и «Выдубичи». Участок от «Славутича» до «Красного хутора» временно не работает. Пассажирам, которые планировали добираться до этих станций, следует учесть ограничения при планировании маршрута.

В вечерний час пик интервал между поездами на зеленой ветке составит 4 минуты 30 секунд. О возобновлении движения в обычном режиме в метрополитене обещают сообщить дополнительно.

Что происходит на красной и синей линиях

На красной линии поезда курсируют между станциями «Академгородок» и «Лесная». Все станции открыты для входа пассажиров. В то же время существует важное ограничение: в случае объявления воздушной тревоги движение поездов по наземному участку красной линии будет приостановлено. Пассажирам следует учитывать это при поездках и следить за сообщениями метрополитена.

Синяя ветка работает в обычном режиме. Об изменениях в движении на этой линии не сообщалось.

Когда возобновят обычное движение

На данный момент точное время возобновления движения на зеленой линии не объявлено. В Киевском метрополитене отметили, что дополнительно проинформируют пассажиров, когда поезда снова начнут курсировать в обычном режиме.

Перед поездкой пассажирам следует проверять актуальные сообщения метрополитена, особенно если маршрут проходит через станции «Славутич» или «Червоный хутор». Это поможет заранее спланировать маршрут и избежать лишних задержек. Об этом сообщает КГГА.

Утром 27 октября после российского баллистического обстрела в Киеве существенно затруднилось движение транспорта. Пробки образовались на левом и правом берегах столицы, Южный мост перекрыт, а метро курсирует не на всех участках.

После ночной баллистической атаки на Киев движение по Южному мосту перекрыли, поэтому для транспорта организовали альтернативные маршруты. Водителям легковых автомобилей и грузовиков предложили отдельные схемы объезда.

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