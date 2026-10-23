Prognoza pogody dla Kijowa na 24 października: spodziewane są opady deszczu i zachmurzenie

W sobotę, 24 października, w Kijowie będzie pochmurno, miejscami prognozowane są opady deszczu. Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie od +11 do +15 °C.

Rano termometry wskażą około +11…+12 °C.

Miejscami możliwe są ulewy. Bliżej południa temperatura wzrośnie do +14 °C, a w ciągu dnia powietrze ogrzeje się do +15 °C. Jednocześnie utrzyma się prawdopodobieństwo opadów.

W drugiej połowie dnia możliwe są krótkotrwałe deszcze, a pod wieczór niebo pozostanie przeważnie zachmurzone. Wieczorem temperatura powietrza spadnie do około +11…+14 °C. W nocy spodziewana jest temperatura około +10…+12 °C.

Mieszkańcy Kijowa powinni zabrać ze sobą parasol, ponieważ największe prawdopodobieństwo opadów prognozowane jest rano i w drugiej połowie dnia. Ze względu na chłodną pogodę zaleca się również założenie cieplejszej odzieży.

Informuje o tym Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

23 października na Ukrainie front atmosferyczny z Europy Zachodniej spowoduje opady deszczu w większości obwodów, przy zachowaniu wysokich jak na koniec października temperatur powietrza.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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