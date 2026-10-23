Kijów zamówił wydajne elektrownie dieslowe, które mają zapewnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa wodociągowego w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej.

„W tym czasie zakupiliśmy 103 generatory o różnej mocy dla sieci wodociągowej. Zamówiliśmy teraz – nawiasem mówiąc, na słowo honoru, bo nie było pieniędzy – generatory o dużej mocy, a są to w rzeczywistości elektrownie dieslowe. Ponieważ skala zaopatrzenia w wodę jest dość duża, zwykłym generatorem nie da się tego zrobić” – powiedział Kliczko.

Zaznaczył, że generatory nie mogą pracować nieprzerwanie, wymagają konserwacji i generują znaczne koszty paliwa.

„Jeśli w zeszłym roku zużywaliśmy ponad 300 ton paliwa dziennie wyłącznie na nasze generatory, to obecnie, biorąc pod uwagę ich liczbę, może to być prawie trzy razy więcej. To duże obciążenie zarówno dla budżetu, jak i dla serwisu” – powiedział Kliczko.

Według niego, aby zapewnić miasto w wodę, potrzebne są dodatkowe generatory, które mają zostać pozyskane w ramach planu stabilności.

O tym poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko w wywiadzie dla BBC News Ukraina.

Dyrektor Kijowskiego Funduszu Wodnego zapewnił, że wszystkie punkty poboru wody są wyposażone w generatory.

„Kijówwodokanal” ostrzegł przed ryzykiem braku wody z powodu odcięcia dostaw.

„Kijówwodokanal” wyjaśnił, czy stację Bortnycką można zatrzymać kilkoma uderzeniami.

Ponadto mieszkańcy Kijowa zostali ostrzeżeni o ryzyku przerw w dostawach prądu i wody oraz otrzymali wskazówki.

„Kijówwodokanal” wyjaśnił, czy stację Bortnicką można unieruchomić kilkoma uderzeniami.

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