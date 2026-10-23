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Новости Киев

Киев заказал мощные генераторы для обеспечения работы водоканала во время отключений электроэнергии

UA NEWS 23 Октября 2026 11:44
Киев заказал мощные генераторы для обеспечения работы водоканала во время отключений электроэнергии

Киев заказал мощные дизельные электростанции, которые должны обеспечить работу водоканала в случае отключений электроэнергии. 

«За это время мы закупили 103 генератора различной мощности для водоканала. Сейчас мы заказали – кстати, на честное слово, потому что денег не было – генераторы большой мощности, это фактически дизельные электростанции. Потому что объем водоснабжения достаточно велик, простым генератором это невозможно обеспечить», – сказал Кличко.

Он отметил, что генераторы не могут постоянно работать без перерывов, требуют обслуживания и значительных затрат на топливо.

«Если в прошлом году мы тратили более 300 тонн топлива в сутки исключительно на наши генераторы, то сегодня, учитывая их количество, это может быть почти втрое больше. Это большая нагрузка и на бюджет, и на техническое обслуживание», — сказал Кличко.

По его словам, для обеспечения водоснабжения городу нужны дополнительные генераторы, которые должны быть получены в рамках плана устойчивости.

Об этом заявил киевский мэр Виталий Кличко в интервью BBC News Украина.

Директор «Киевводфонда» заверил, что все бюветы оснащены генераторами.

Киевводоканал предупредил о риске отсутствия воды из-за отключений.

«Киевводоканал» объяснил, можно ли остановить Бортницкую станцию несколькими ударами.

Также киевлян предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали советы.

«Киевводоканал» объяснил, можно ли остановить Бортницкую станцию несколькими ударами.

 

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