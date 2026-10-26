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Новости Киев

Фото: В Киевской области в результате российского нападения пострадал человек, повреждены дома

UA.NEWS 26 Октября 2026 13:35
Фото: В Киевской области в результате российского нападения пострадал человек, повреждены дома

В Киевской области в результате российского нападения пострадал человек, повреждены дома и автомобили.
В Вышгородском районе повреждены восемь частных домов и автомобиль.

В Обуховском районе повреждены домовладения. Телесные повреждения получила 47-летняя женщина. Ее госпитализировали.

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Источник: полиция Киевской области сообщает в Facebook.

Напомним, по состоянию на утро 26 октября 2026 года в Киеве преобладает умеренный уровень качества воздуха, однако в отдельных районах зафиксированы вредные показатели.

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области в результате российской атаки 26 октября поврежден объект энергетической инфраструктуры. Из-за удара введены аварийные отключения электроэнергии, также повреждены два жилых дома.

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