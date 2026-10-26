В Киеве одному из руководителей коммунального предприятия «ШЭУ Голосеевского района» предъявили подозрение в связи с возможной растратой бюджетных средств при ремонте тротуара на Голосеевском проспекте. По данным следствия, из-за завышения стоимости тротуарной плитки столичный бюджет переплатил более 1,3 млн грн.

В рамках ремонта коммунальное предприятие заключило договор с подрядной организацией. Должностное лицо, ответственное за контроль стоимости и объемов работ, подписало акт приемки, на основании которого подрядчику перечислили почти 15,6 млн грн. Из этой суммы более 1,3 млн грн, по версии правоохранителей, составляла переплата.

Должностному лицу объявили подозрение по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, а окончательное решение о виновности подозреваемого должен принять суд.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры г. Киева должностному лицу КП «ШЕУ Голосеевского района» г. Киева сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств.

Следствие заявляет о завышении стоимости тротуарных плит

Установлено, что в октябре – декабре 2025 года коммунальное предприятие заключило договоры на текущий ремонт тротуара по проспекту Голосеевскому на участке от пл. Голосеевской до ул. Героев Обороны в Голосеевском районе г. Киева. Должностное лицо, подписывавшее акты выполненных работ, должно было проверить стоимость, объемы и качество работ.



По данным досудебного расследования, понимая, что в документы внесена цена тротуарных плит, превышающая их рыночную стоимость, он все равно подписал акт приемки выполненных строительных работ и договор, по которому подрядчик получил деньги за проведенные работы.

Согласно заключению судебной экономической экспертизы, размер ущерба столичному бюджету, нанесенного такими действиями, составляет более 1,3 млн грн.

Об этом сообщается со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Кроме того, должностному лицу киевского КП сообщили о подозрении в связи с переплатой за оборудование.

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