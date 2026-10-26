在基辅，公共事业企业“戈洛西夫斯基区道路维护局”的一名负责人因涉嫌在戈洛西夫斯基大道人行道维修期间挪用预算资金而被宣布为嫌疑人。 据调查显示，由于人行道地砖价格虚高，首都预算多支付了超过130万格里夫纳。

在此次维修工程中，该市政企业与一家承包商签订了合同。 负责监督工程造价和工程量的官员签署了验收单，据此向承包商支付了近1560万格里夫纳。据执法部门称，其中超过130万格里夫纳属于多付部分。

该官员被指控在战时状态下滥用职权，犯有特别重大数额的挪用公款罪。该罪名最高可判处12年有期徒刑并没收财产。 庭前调查仍在进行中，关于嫌疑人罪责的最终裁决将由法院作出。

在基辅市波迪尔区检察院的程序指导下，基辅市“戈洛西耶夫斯基区公路维护企业”的一名官员被通知涉嫌挪用预算资金。

调查方指出人行道地砖价格被虚高

经查明，2025年10月至12月期间，该市政企业签订了关于基辅市戈洛西夫斯基区戈洛西夫斯基大道（从戈洛西夫斯基广场至英雄防卫街路段）人行道日常维修的合同。 负责签署工程验收单的官员本应核查工程的造价、工程量及质量。



根据庭前调查资料显示，该官员明知文件中记载的人行道地砖价格高于其市场价值，仍签署了工程验收单及合同，致使承包商据此获得了工程款。

根据司法经济鉴定结论，此类行为给首都预算造成的损失超过130万格里夫纳。

据基辅市检察院消息，此事已得到证实。

此外，基辅某市政企业的一名官员因设备超额付款一事被通报涉嫌犯罪。

此前，总参谋部一名女军官因收受1.4万美元贿赂被拘留。

在切尔尼戈夫州，一名被捕的逃兵曾试图行贿4万格里夫纳。

基辅警方破获了一起由前官员参与的逃避动员骗局。

乌克兰安全局（SBU）和国家警察在八个州揭露了12起逃避动员的骗局。

需要提醒的是，乌克兰人应获得近9300万公用事业费多收款的退款。

关注我们在