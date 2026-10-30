在基辅，一名醉酒司机撞倒了一名骑电动滑板车的青少年

10月28日，在基辅德斯尼亚区，一名醉酒司机驾驶的汽车与一名15岁中学生骑行的电动滑板车发生碰撞。该少年胫骨发生闭合性骨折并被送医救治，而司机则被通报涉嫌违法。

事故发生于10月28日19时30分左右，地点位于首都德斯尼亚区科斯蒂安丁·丹凯维奇街。 一名驾驶雷诺Kangoo汽车的司机在道路主车道上行驶，在向左转弯驶入住宅区时，与一名15岁少年骑乘的电动滑板车发生碰撞。 事故导致该名学生胫骨骨折，已被送往医院救治。

经查实，轿车司机处于醉酒状态——“德拉格”检测仪显示其酒精浓度为0.42‰。警方依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条将其拘留。

基辅市警察局调查人员已向该男子告知其涉嫌违反《乌克兰刑法》第286-1条第1款——醉酒驾驶者违反道路交通安全规则或交通工具操作规定。 该条款规定的刑罚为处以三年以下有期徒刑，并剥夺五年以内驾驶机动车权利。

来源：基辅警方新闻处

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