W Kijowie nietrzeźwy kierowca potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej

28 października w dzielnicy Desnyanska w Kijowie nietrzeźwy kierowca samochodu zderzył się z hulajnogą elektryczną, na której jechał 15-letni uczeń. Nastolatek doznał zamkniętego złamania kości piszczelowej i trafił do szpitala, a kierowcy postawiono zarzuty.

Wypadek miał miejsce 28 października około godziny 19:30 na ulicy Konstantyna Dankewicza w dzielnicy Desnianska stolicy. Kierowca samochodu Renault Kangoo poruszał się po jezdni i, wykonując manewr skrętu w lewo w kierunku terenu przydomowego, zderzył się z hulajnogą elektryczną, na której jechał 15-letni chłopiec. W wyniku wypadku uczeń doznał złamania kości piszczelowej i został hospitalizowany.

Ustalono, że kierowca samochodu osobowego był pod wpływem alkoholu – alkomat „Dräger” wskazał 0,42 promila. Policjanci zatrzymali go na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Śledczy z Komendy Głównej Policji w Kijowie postawili mężczyźnie zarzut na podstawie części 1 art. 286-1 Kodeksu karnego Ukrainy – naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego lub eksploatacji środków transportu przez osoby prowadzące pojazdy w stanie nietrzeźwości. Kara przewidziana w tym artykule to pozbawienie wolności na okres do trzech lat wraz z pozbawieniem prawa do kierowania pojazdami na okres do pięciu lat.

Źródło: Wydział komunikacji policji w Kijowie

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