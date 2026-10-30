В Киеве нетрезвый водитель сбил подростка на электросамокате

В Деснянском районе Киева 28 октября нетрезвый водитель автомобиля столкнулся с электросамокатом, на котором ехал 15-летний школьник. Подросток получил закрытый перелом голени и был госпитализирован, а водителю сообщили о подозрении.

Авария произошла 28 октября около 19:30 на улице Константина Данькевича в Деснянском районе столицы. Водитель автомобиля Renault Kangoo двигался по проезжей части дороги и, выполняя маневр поворота налево на придомовую территорию, допустил столкновение с электросамокатом, на котором ехал 15-летний подросток. В результате ДТП школьник получил перелом голени и был госпитализирован.

Установлено, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения — прибор «Драгер» показал 0,42 промилле. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи главка полиции Киева сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до пяти лет.

Источник: Отдел коммуникаций полиции Киева

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