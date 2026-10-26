W dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie podczas remontu chodnika przepłacono 1,3 mln hrywien
W Kijowie jednemu z kierowników przedsiębiorstwa komunalnego „Służba Utrzymania Dróg Okręgu Hołosiejowskiego” postawiono zarzuty w związku z możliwym sprzeniewierzeniem środków budżetowych podczas remontu chodnika przy alei Hołosiejowskiej. Według danych śledztwa, w wyniku zawyżenia ceny płyt chodnikowych budżet stolicy przepłacił ponad 1,3 mln hrywien.
W ramach remontu przedsiębiorstwo komunalne zawarło umowę z wykonawcą. Urzędnik odpowiedzialny za kontrolę kosztów i zakresu prac podpisał protokół odbioru, na podstawie którego wykonawcy przelano prawie 15,6 mln hrywien. Z tej kwoty ponad 1,3 mln hrywien, według organów ścigania, stanowiło nadpłatę.
Urzędnikowi postawiono zarzut defraudacji mienia poprzez nadużycie stanowiska służbowego na szczególnie dużą skalę w warunkach stanu wojennego. Kara przewidziana w tym artykule to do 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Postępowanie przygotowawcze trwa, a ostateczną decyzję w sprawie winy podejrzanego ma podjąć sąd.
Pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Okręgowej Podilskiej w Kijowie urzędnikowi przedsiębiorstwa komunalnego „Służba Utrzymania Dróg Okręgu Hołosiejowskiego” w Kijowie postawiono zarzut sprzeniewierzenia środków budżetowych.
Śledztwo wskazuje na zawyżenie wartości płyt chodnikowych
Ustalono, że w okresie od października do grudnia 2025 r. przedsiębiorstwo komunalne zawarło umowy na bieżącą naprawę chodnika wzdłuż alei Gołosiejowskiej na odcinku od placu Gołosiejowskiego do ulicy Bohaterów Obrony w dzielnicy Gołosiejowskiej w Kijowie. Urzędnik, który podpisywał protokoły odbioru wykonanych prac, miał sprawdzić wartość, zakres i jakość prac.
Zgodnie z danymi z dochodzenia przedprocesowego, mając świadomość, że w dokumentach podano cenę płyt chodnikowych przewyższającą ich wartość rynkową, mimo to podpisał protokół odbioru wykonanych robót budowlanych oraz umowę, na podstawie której wykonawca otrzymał wynagrodzenie za wykonane prace.
Zgodnie z wnioskami z sądowej ekspertyzy ekonomicznej wysokość strat poniesionych przez budżet stolicy w wyniku tych działań wynosi ponad 1,3 mln hrywien.
Informację tę podano z powołaniem się na prokuraturę miejską w Kijowie.
Ponadto urzędnikowi kijowskiego przedsiębiorstwa komunalnego postawiono zarzuty w związku z nadpłatą za sprzęt.
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