W dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie podczas remontu chodnika przepłacono 1,3 mln hrywien

W Kijowie jednemu z kierowników przedsiębiorstwa komunalnego „Służba Utrzymania Dróg Okręgu Hołosiejowskiego” postawiono zarzuty w związku z możliwym sprzeniewierzeniem środków budżetowych podczas remontu chodnika przy alei Hołosiejowskiej. Według danych śledztwa, w wyniku zawyżenia ceny płyt chodnikowych budżet stolicy przepłacił ponad 1,3 mln hrywien.

W ramach remontu przedsiębiorstwo komunalne zawarło umowę z wykonawcą. Urzędnik odpowiedzialny za kontrolę kosztów i zakresu prac podpisał protokół odbioru, na podstawie którego wykonawcy przelano prawie 15,6 mln hrywien. Z tej kwoty ponad 1,3 mln hrywien, według organów ścigania, stanowiło nadpłatę.

Urzędnikowi postawiono zarzut defraudacji mienia poprzez nadużycie stanowiska służbowego na szczególnie dużą skalę w warunkach stanu wojennego. Kara przewidziana w tym artykule to do 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Postępowanie przygotowawcze trwa, a ostateczną decyzję w sprawie winy podejrzanego ma podjąć sąd.

Pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Okręgowej Podilskiej w Kijowie urzędnikowi przedsiębiorstwa komunalnego „Służba Utrzymania Dróg Okręgu Hołosiejowskiego” w Kijowie postawiono zarzut sprzeniewierzenia środków budżetowych.

Śledztwo wskazuje na zawyżenie wartości płyt chodnikowych

Ustalono, że w okresie od października do grudnia 2025 r. przedsiębiorstwo komunalne zawarło umowy na bieżącą naprawę chodnika wzdłuż alei Gołosiejowskiej na odcinku od placu Gołosiejowskiego do ulicy Bohaterów Obrony w dzielnicy Gołosiejowskiej w Kijowie. Urzędnik, który podpisywał protokoły odbioru wykonanych prac, miał sprawdzić wartość, zakres i jakość prac.



Zgodnie z danymi z dochodzenia przedprocesowego, mając świadomość, że w dokumentach podano cenę płyt chodnikowych przewyższającą ich wartość rynkową, mimo to podpisał protokół odbioru wykonanych robót budowlanych oraz umowę, na podstawie której wykonawca otrzymał wynagrodzenie za wykonane prace.

Zgodnie z wnioskami z sądowej ekspertyzy ekonomicznej wysokość strat poniesionych przez budżet stolicy w wyniku tych działań wynosi ponad 1,3 mln hrywien.

Informację tę podano z powołaniem się na prokuraturę miejską w Kijowie.

Ponadto urzędnikowi kijowskiego przedsiębiorstwa komunalnego postawiono zarzuty w związku z nadpłatą za sprzęt.

Wcześniej zatrzymano oficer Sztabu Generalnego za łapówkę w wysokości 14 tysięcy dolarów.

W obwodzie czernihowskim zatrzymany dezerter próbował wręczyć łapówkę w wysokości 40 tysięcy hrywien.

W Kijowie ujawniono schemat unikania mobilizacji z udziałem byłego urzędnika.

SBU i Policja Narodowa ujawniły 12 schematów uchylania się od mobilizacji w ośmiu obwodach.

Przypomnijmy, że Ukraińcom ma zostać zwrócone prawie 93 miliony nadpłat za media.

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