В Киеве женщина прятала наркотики в детских игрушках

В Киеве задержали 39-летнюю женщину, которая прятала психотропные вещества в детских игровых наборах и канцелярских товарах, чтобы отправлять их покупателям по почте.

Во время обыска в ее квартире правоохранители обнаружили наркотики, психотропные вещества, оборудование для взвешивания и упаковки, а также записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Всего изъяли более 1 кг наркотических средств и психотропных веществ. Также следователи установили место, где женщина получала вещества для дальнейшего сбыта в столице.

Киевлянке сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества PVP с целью сбыта. Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без права на залог.

Правоохранители устанавливают других возможных участников незаконной торговли.

Источник: Киевская городская прокуратура

Напомним, 26-летний мужчина, отбывавший наказание в исправительном центре недалеко от Харькова, пытался пронести на территорию учреждения каннабис и психотропное вещество PVP.



Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса изъятых веществ, по данным дела, превышает 1,2 кг.

Окружная прокуратура города Сумы направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя областного центра, которого подозревают в подготовке к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

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