В Киеве женщина прятала наркотики в детских игрушках
В Киеве задержали 39-летнюю женщину, которая прятала психотропные вещества в детских игровых наборах и канцелярских товарах, чтобы отправлять их покупателям по почте.
Во время обыска в ее квартире правоохранители обнаружили наркотики, психотропные вещества, оборудование для взвешивания и упаковки, а также записи, подтверждающие незаконную деятельность.
Всего изъяли более 1 кг наркотических средств и психотропных веществ. Также следователи установили место, где женщина получала вещества для дальнейшего сбыта в столице.
Киевлянке сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества PVP с целью сбыта. Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без права на залог.
Правоохранители устанавливают других возможных участников незаконной торговли.
Источник: Киевская городская прокуратура
Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса изъятых веществ, по данным дела, превышает 1,2 кг.