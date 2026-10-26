В Киеве на несколько дней ограничат движение по Южному мосту

В Киеве с 7:00 27 октября до 17:00 1 ноября будет частично ограничено движение по Южному мосту в направлении левого берега в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Работы будут проводиться на эстакаде в направлении проспекта Николая Бажана — в третьей и частично во второй полосах. На время ремонта транспорт будет двигаться по первой полосе.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Источник: Киевавтошляхмист

В Киеве с 10 октября по 5 ноября будет частично ограничено движение по проспекту Соборности в Днепровском районе столицы. Причиной станут ремонтные работы на дорожном покрытии. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

В пятницу, 9 октября, в Киеве возникли перебои в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Движение части транспорта временно приостановили.

Напомним, Кличко призвал киевлян подумать о временном выезде из города.

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